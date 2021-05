PRF resgatou 31 menores de idade em operação contra exploração sexual

As operações usaram informações do Projeto Mapear, criado há 18 anos para identificar locais que devem ser investigados. O mês de maio é dedicado ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e, por isso, foi escolhido para o começo das ações.

Já as polícias militares, dos estados e do Distrito Federal, fizeram simultaneamente a operação Parador 27 nas rodovias estaduais. A fiscalização visitou mais de 1.500 locais. Até agora, 82 pessoas foram presas e 36 menores foram resgatados em todo o país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.