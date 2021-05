Cerca de 5 milhões de pessoas ainda não declararam Imposto de Renda

O prazo para entregar o Imposto de Renda encerra nesta segunda-feira (31), no entanto, cerca de 5 milhões de brasileiros ainda não acertaram as contas com o Leão. Segundo o R7, 27.576.564 contribuintes enviaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física , 84,5% do previsto para este ano. Os números foram divulgados pela Receita Federal, com dados apurados até as 11h desta sexta-feira (28).

A declaração é obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis em 2020. Isso equivale a um salário acima de R$ 1.903,98, incluído o décimo terceiro. Além disso, também devem entregar quem teve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil em 2020, quem tenha obtido ganho de capital na venda de bens ou realizou operações de qualquer tipo na Bolsa de Valores, quem tenha patrimônio acima de R$ 300 mil até 31 de dezembro do ano passado e quem optou pela isenção de imposto de venda de um imóvel residencial para a compra de um outro imóvel em até 180 dias.