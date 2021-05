Preso suposto serial killer que atraía gays por apps de namoro em Curitiba

Ele ganhava a confiança através de troca de fotos e praticava o crime na casa das vítimas e depois as roubava. “Conversamos com alguns conhecidos, familiares, ex-companheiras deste procurado e a gente conseguiu, de modo superficial, achar que ele deve possuir um distúrbio psiquiátrico, ele se enquadra como um psicopata. Ele também pode ser classificado como um serial killer”, disse o delegado Thiago Nóbrega ao Uol.

O serial killer também tentou matar uma quarta vítima, em Curitiba, no último dia 11. De acordo com a polícia, o suspeito atraía as vítimas por aplicativo de namoro.

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de cometer assassinatos em série de homossexuais no Paraná. De acordo com a Polícia Civil, dois crimes aconteceram em Curitiba e um em Aberlado Luz, em Santa Catarina.

