Presidente Lula passa hoje por cirurgia no quadril

Segundo informações da assessoria do presidente, ele ficará trabalhando no Palácio da Alvorada por pelo menos três semanas. Lula deverá retornar aos compromissos internacionais apenas no final de novembro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará por uma cirurgia, nesta sexta-feira (29), por uma cirurgia no quadril para corrigir uma artrose. Ele já fez dois procedimentos para diminuir as dores antes da cirurgia, uma infiltração e uma deneverção.

