Receita paga hoje último lote da restituição do Imposto de Renda

Do montante a ser restituído pelo Fisco, cerca de R$ 507 milhões serão pagos a contribuintes que têm prioridade no recebimento.

O quinto e último lote de restituições do Imposto de Renda 2023 começa a ser pago nesta sexta-feira (29). Segundo informações da Receita Federal, mais de 1,26 milhão de contribuintes receberão cerca de R$ 1,96 bilhão no total.

