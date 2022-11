Prefeito e vereador são presos durante operação da Polícia Federal

O prefeito de Porto de Moz/PA e um vereador foram presos pela Polícia Federal, na terça-feira (1), após ser deflagrada a Operação Vale Livre 2, que investiga fraudes na compra de passagens aéreas no município paraense. A ação desdobramento das investigações da primeira fase da Operação, deflagrada no início deste ano. Na ocasião, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no município de Altamira, sede da empresa que teria sido beneficiada por uma licitação fraudulenta.

Nesta segunda fase foi cumprido mandado de busca e apreensão em desfavor do prefeito do município de Porto de Moz, suspeito de ter feito a contratação irregular da empresa e utilizado passagens aéreas para viagens de lazer.

Durante o cumprimento do mandado, o prefeito e um vereador do município foram presos em flagrante pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo. As prisões ocorreram após a Polícia Federal encontrar uma espingarda semiautomática, três carregadores, 143 munições; e 85 cartuchos calibre 22 na residência do prefeito.

O prefeito teria pegado a espingarda emprestada de um vereador, que foi ao local com o Certificado de Registro de Arma de Fogo. Assim, o prefeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo; já o vereador, embora tivesse o registro legal do armamento em seu nome, incorreu no porte ilegal, por tê-lo emprestado sem autorização.

Após pagarem fiança, prefeito e vereador foram liberados.