Prefeito de Palmas reassume cargo após prisão por ordem do STF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), vai reassumir o mandato três semanas após ter sido detido e afastado da função por ordem do STF (Supremo Tribunal Federal).

Siqueira Campos fez uma live na noite desta quinta (17) festejando a decisão e transmitiu ao vivo recepção com apoiadores na capital do estado.

No dia 27 de junho, a PF deflagrou fase da Operação Sisamnes, que investiga suposto esquema de vazamento e venda de decisões no STJ (Superior Tribunal de Justiça) com a participação de servidores públicos.

Siqueira Campos foi preso na ocasião, assim como o advogado Antônio Ianowich Filho e o policial civil Marco Augusto Velasco Nascimento Albernaz. As medidas foram autorizadas pelo ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em publicação no seu Instagram, o prefeito afirmou que volta ao cargo com o "coração renovado física e espiritualmente" e de "mãos limpas", "sempre acreditando na Justiça brasileira e sempre respeitando todas as autoridades em todos os níveis". Também disse que "não carrega mágoas". "Com a certeza e a consciência limpa e com um coração novo é que estou de volta."

De acordo com nota divulgada pela PF, "a apuração revelou indícios de que informações confidenciais estariam sendo antecipadamente acessadas, articuladas e repassadas a investigados, com o envolvimento de agentes públicos, advogados e operadores externos".