Anvisa determina recolhimento de medidor de glicose e interdita teste de glicose sanguínea

Testes de glicose sanguínea - A Anvisa determinou, ainda, a interdição cautelar de dois lotes do produto “Família para Teste de Glicose Sanguínea OK PRO”, da mesma empresa (Biomolecular).

A Anvisa divulgou, nesta quinta-feira (17), o recolhimento e a suspensão de três lotes do produto Família de Medidor de Glicose Sanguínea OK PRO, fabricados pela empresa Biomolecular Technology Comércio, Exportação e Distribuição de Materiais Médicos e Laboratoriais Ltda.

