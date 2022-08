Prazo para pedir voto em trânsito termina hoje

Para solicitar tem que comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral mais próximo e levar um documento oficial com foto. O eleitor pode escolher qualquer município com mais de 100 mil eleitores. A troca pode ser feita apenas para o primeiro ou segundo turno de votação ou para os dois turnos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.