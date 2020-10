Prateleiras de supermercado desabam e atingem clientes; veja vídeo

Prateleiras repletas de produtos desabaram sobre clientes no supermercado Mix Mateus Atacarejo, na noite desta sexta-feira (2) em São Luís do Maranhão. Segundo um portal do Grupo Globo, ainda não há informações oficiais sobre o número de feridos.

Um grave acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (02), no Supermercado Mateus, localizado na Curva do 90, no Vinhais.



Prateleiras gigantes com produtos desabaram em cima dos clientes que estavam no local.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento do acidente. As estruturas metálicas caíram em efeito dominó, deixando os consumidores que viram a cena desesperados.

Ambulâncias do SAMU e equipes do Corpo de Bombeiros atendem à ocorrência. Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre o que causou o despencamento das prateleiras.

O governador do Maranhão, Flávio Dino, usou as redes sociais para comunicar que determinou ao comandante dos Bombeiros a dedicação integral ao caso, prestando assistência às vítimas, e o prefeito de São Luís afirmou que além das ambulâncias do SAMU, acionou equipes médicas nos hospitais Socorrão I e II, além do Hospital da Criança e Unidade 24h da Zona Rural, para receber os feridos.