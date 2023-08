Policial que levou tiro no olho em rebelião em presídio do Acre faz campanha para tratamento

A rebelião ocorreu no dia 26 de julho, deixando um Janilson ferido e outro agente penitenciário mantido refém durante todo o motim. O conflito durou mais de 24 horas. Cinco presos, membros de uma facção rival aos rebelados, foram mortos no conflito. Três deles tiveram a cabeça arrancada.

Segundo Janilson, o tiro de fuzil 5,56mm que o atingiu, atravessou o escudo que ele segurava e os estilhaços causaram a lesão no olho. Mesmo ferido, o agente acredita que sua intervenção no conflito ajudou seus colegas durante a ação.

Atingido com um tiro no olho durante a rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, no Acre, o policial penal Janilson da Silva Ferreira está fazendo uma campanha para arrecadar doações e custear tratamento fora do Estado.

