Polícia salva homem que seria queimado vivo por milicianos

De acordo com informações da polícia, quando a equipe chegou no local os milicianos fugiram, a vítima foi salva e galões de gasolina que seriam usados para o homicídio foram apreendidos. A operação da polícia contra milícias no Rio de Janeiro prendeu até esta tarde 15 pessoas.

Durante uma operação da Polícia Civil contra milícias, um homem foi salvo antes de ser queimado vivo por criminosos nesta terça-feira (16), na favela do Jesuítas, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.