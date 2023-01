Polícia indicia anestesista que estuprou e filmou pacientes durante consultas

A Polícia Civil indiciou, nesta segunda-feira (23), o anestesista Andres Eduardo Oñate Carrillo por estupro de vulnerável. O médico foi preso no dia 16 de janeiro por abusar e filmar pacientes durante consultas, além de armazenar material de pornografia infantil.

De acordo com informações da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), o inquérito relacionado ao foi concluído nesta segunda. "A especializada vai enviar o procedimento para a Justiça, ainda hoje, com o indiciamento do autor e a solicitação de conversão da prisão temporária em preventiva", disse em nota.

Carrillo também é investigado em mais dois inquéritos, que ainda não foram concluídos. Em um deles o anestesista é suspeito de armazenar material pornográfico de crianças e adolescentes. No conteúdo, a polícia encontrou imagens que mostram, bebês, crianças e adolescentes sendo abusados.

Outro caso seria uma acusação de estupro de uma paciente ocorrido no Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema. De acordo com o delegado da DCAV, Luiz Henrique Marques, foi solicitada a prisão do suspeito em relação a este caso, mas a Justiça negou o pedido.

Leia também:

Vídeos de estupros de bebês achados em "acervo" de anestesista deixa policiais perplexos

Anestesista preso por violentar pacientes guarda mais de 20 mil imagens estuprando crianças