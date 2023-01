Vídeos de estupros de bebês achados em "acervo" de anestesista deixa policiais perplexos

O delegado explicou ainda que os vídeos pornográficos produzidos por Andres com crianças foram feitos por meio de um perfil falso que ele criou para atrair as vítimas.

“Esses arquivos chamaram a atenção até de policiais mais experientes aqui na Dcav. Eu mesmo já trabalhei aqui três vezes. Tenho alguma experiência em investigação de crimes dessa natureza e me surpreendi com a agressividade desses vídeos”, diz o delegado.

De acordo com o delegado Luiz Henrique Marques, da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav), as imagens foram obtidas por Andres pela deep web e estavam salvas na nuvem deles, junto com outras cenas de abuso sexual produzidas por ele mesmo.

O anestesista Andres Eduardo Oñate Carrillo, preso nesta semana por estuprar pacientes e crianças, mantinha um vasto acervo pornográfico com mais de 20 mil imagens envolvendo menores. Porém, o caso se tornou ainda mais chocante porque a polícia encontrou entre os arquivos vídeos de bebês com menos de 1 ano de idade sendo estuprados.

