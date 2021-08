Polícia faz reconstituição da morte de João Alberto no Carrefour

A esposa de João não participou do procedimento, apenas testemunhas e envolvidos no caso estiveram no local que contou com um forte esquema de segurança.

A simulação foi feita à pedido da defesa dos acusados e aconteceu na unidade do Carrefour, onde João foi morto em novembro do ano passado.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou durante toda a madrugada desta quarta-feira (11), a reconstituição da morte de João Alberto Silveira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.