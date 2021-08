CPI ouve diretor de farmacêutica que pagou anúncios para vender 'kit Covid'

Um relatório entregue à comissão aponta que as vendas da ivermectina saltaram de 24,6 milhões de comprimidos em 2019 para 297,5 milhões em 2020 — um crescimento superior a 1.105%. O preço médio da caixa com 500 comprimidos subiu de R$ 73,87 para R$ 240,90 — um incremento de 226%.

De acordo com a Agência Senado, a Vitamedic pagou por anúncios nos principais jornais do país defendendo o uso de cloroquina, ivermectina, zinco e vitamina D, medicamentos comprovadamente ineficazes contra a doença.

A CPI da Covid ouve nesta quarta-feira (11) o diretor-executivo da farmacêutica Vitamedic, Jailton Batista. Ele deve falar sobre as vendas do “kit covid”, um conjunto de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19.

