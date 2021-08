Desfile militar virou chacota em 93% dos posts nas redes sociais, diz pesquisa

O desfile militar foi criticado e virou chacota em 93% das publicações feitas nas redes sociais, é o que aponta um levantamento realizado pela Quaest Pesquisa.

De acordo com o G1, a pesquisa analisou 2,3 milhões de posts e mostra que apenas 5% dos compartilhamentos elogiaram as Forças Armadas e Bolsonaro e somente 2% apoiam o presidente. A ferramenta captou publicações com as palavras desfile, tanques, militar, Bolsonaro e voto impresso.

O desfile com tanques de guerra e veículos blindados da Marinha passaram em frente ao Palácio do Planalto e ao lado do Congresso Nacional no dia da votação da proposta de emenda constitucional (PEC) do voto impresso na Câmara.