Corregedoria apreende 10kg de drogas dentro de batalhão da Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar informou que "investiga e protege os agentes" e que as ações de fiscalização são rotineiras e são um instrumento importante para garantir a eficiência do policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública.

De acordo com o G1, os cães farejadores encontraram maconha, cocaína. Além disso, a maconha foi encontrada em invólucros, potes de acrílico e saco a granel, somando cerca de 1,25 kg. A cocaína foi encontrada em eppendorfs, invólucros de plástico e a granel, somando 8,6 kg ao todo e as pedras de crack, que totalizaram 400 gramas. Também foram apreendidos outros objetos no Batalhão, entre eles estavam dois simulacros de pistola, uma espingarda, quatro cartuchos, três granadas, dois telefones e duas balanças de precisão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.