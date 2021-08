Projeto inclui punição na CLT para autores de assédio moral e sexual

O Projeto de Lei do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), defende o apoio legal e psicológico às vítimas desses tipos de crimes, que têm se tornado cada vez mais frequentes no Brasil.

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um projeto que visa incluir na CLT, uma série de medidas de combate a assédio moral e sexual contra trabalhadores, independente do gênero.

