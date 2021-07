Polícia Civil impõe sigilo de 5 anos sobre morte de serial killer Lázaro

Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi morto com 40 tiros durante confronto com a polícia que tentava capturá-lo há 20 dias.

As investigações sobre a morte do serial Killer Lázaro Barbosa estão sob sigilo por 5 anos. A informação foi divulgada pelo jornal Correio Brazieliense após solicitarem respostas sobre os custos envolvidos e o efetivo deslocado para atuar nas buscas ao criminoso. Em resposta, a Polícia Civil de Goiás afirmou que " a divulgação das informações neste momento colocaria em risco a instituição".

