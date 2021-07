Motorista é preso suspeito de envolvimento em incêndio em estátua Borba Gato

O motorista de um caminhão foi preso, neste domingo (25), por suspeita de envolvimento no incêndio à estátua Borba Gato, em São Paulo.

“Durante investigação, equipes do 11º Distrito Policial (Santo Amaro) identificaram o motorista do caminhão que conduziu parte do grupo até local e transportou os pneus. A placa do veículo foi adulterada. As investigações prosseguem para identificar e localizar os demais autores”, diz trecho de nota divulgada pelo governo paulista.

De acordo com a Agência Brasil, o grupo espalhou pneus e ateou fogo nos arredores do monumento. Não houve feridos e o caso foi registrado no 11º Distrito Policial, em Santo Amaro.