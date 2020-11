Pix pode ser usado para pagar jogos de loteria

O novo sistema de pagamentos instantâneos, Pix começou a ser utilizado nesta quinta-feira (19) para fazer jogos de loteria como Mega-Sena , loteria esportiva e qualquer outro tipo de jogo. No entanto, de acordo com as informações do R7, a disponibilidade do pagamento vai depender das lotéricas.

O Pix começou a funcionar nesta segunda-feira (21) e o Banco Central planeja várias novidades, incluindo, o saque que deve estar disponível no primeiro semestre de 2021. O parcelamento de compras também deve ser disponibilizado em breve.