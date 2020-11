Caixa paga parcela do auxílio emergencial e encerra ciclo; entenda

A Caixa Econômica Federal encerra nesta sexta-feira (20) o pagamento do auxílio emergencial aos nascidos em dezembro que fazem parte do ciclo 4 no cronograma de depósitos do governo federal. Além de pagar a terceira parcela do auxílio extra, de R$ 300 aos beneficiários do Bolsa Família, com número final 4 do NIS.

De acordo com o R7, os saques e transferências desses depósitos só serão liberados apenas no dia 5 de dezembro. No entanto, o dinheiro já pode ser movimentado pelo aplicativo 'Caixa Tem' para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.