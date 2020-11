Bolsonaro deve visitar o Amapá neste sábado após convite de Alcolumbre

Devido ao apagão de energia elétrica que o Amapá sofre desde o início deste mês, o senador e presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP) convidou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para visitar o estado e verificar a situação de perto. A viagem deve acontecer no sábado (21), segundo informações do site IG.

Em nota, a assessoria de Alcolumbre anunciou a expectativa da viagem de Bolsonaro ao estado. "O presidente do Senado chamou o presidente Bolsonaro para ver de perto a situação no Amapá. A data não está confirmada, mas a expectativa é de que Bolsonaro desembarque em Macapá ainda neste sábado (21)".

A energia elétrica no Amapá está funcionando em sistema de rodízio e ainda assim, um novo apagão foi registrado nesta terça-feira (17).

De acordo com a Eletronorte, geradores termelétricos, movidos a combustível, devem começar a funcionar no sábado (21).