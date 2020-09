PF prende quatro prefeitos de Rondônia

Foi deflagrada nesta sexta-feira (25) a Operação Reciclagem, pela Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Estado de Rondônia (MP-RO), para apurar crimes contra a Administração Pública.

Segundo um site de notícias do Globo, durante a operação quatro prefeitos e um ex-deputado estadual foram alvos de mandados de prisão preventiva, segundo a polícia.

Os prefeitos presos são: Gislaine Clemente (a Lebrinha, filha do deputado estadual Lebrão) - prefeita de São Francisco do Guaporé; Luiz Ademir Schock (o Luizão do Trento) - prefeito de Rolim de Moura; Marcito Aparecido Pinto - prefeito de Ji-Paraná (2ª maior cidade de Rondônia); Glaucione Maria Rodrigues e Neri - prefeita de Cacoal (5ª cidade mais populosa do estado);

O ex-deputado investigado é Daniel Neri, marido da prefeita Glaucione. Daniel também foi preso preventivamente e deve ser ouvido na sede da PF de Ji-Paraná.

O prefeito Marcito, de Ji-Paraná, foi preso na sede da administração municipal, o palácio Urupá. Ele foi levado à viatura sem algema.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação começou em dezembro de 2019. A denúncia partiu de um empresário que prestava serviços às prefeituras.

Uma das prefeituras teria condicionado o pagamento de uma dívida com um prestador de serviço ao repasse de propina. Foi esse empresário que decidiu denunciar a fraude e delatou mais três municípios que, segundo ele, adotavam a mesma prática de corrupção.

A Polícia Federal disse ainda, que imagens de câmeras provaram que os investigados recebiam milhares de reais em dinheiro.

Além dos mandados de prisão, foi determinado o afastamento das funções públicas dos envolvidos e o bloqueio de ativos que ultrapassam R$ 1,5 milhão, valor que, em tese, teria recebido de forma ilícita.