PF investiga mais de 30 denúncias de pacotes de sementes da China

O Ministério da Agricultura informou, nesta terça-feira (29), que já recebeu 36 denúncias sobre o recebimento de pacotes de sementes não solicitadas. Ainda de acordo com o governo, 8 estados registraram o problema.

Os problemas foram registrados com pessoas que compraram produtos oriundos da China. Essas sementes misteriosas normalmente vêm junto com produtos comprados pela internet, em sites ou aplicativos internacionais.

Moradores de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Rondônia, Pernambuco e Bahia afirmam já terem recebido as sementes.

A PF informou que vai fazer a análise de todos os pacotes que foram receptados. O Ministério da Agricultura alertou a população que recebeu os pacotes para não abri-los.

"O Ministério da Agricultura reforça para que a população tenha cuidado e não abra encomendas recebidas pelo correio de pacotes de sementes não solicitadas, seja qual for o país de origem".

A pasta ainda informou que se a pessoa encontrar os pacotes, deve entregar o material para uma das unidades do ministério no estado ou no órgão estadual de defesa agropecuária.

Riscos

O pacote também não deve ser descartado no lixo, para evitar o contato das sementes com o solo, o que poderia causar prejuízos ao meio ambiente e para as áreas agrícolas.