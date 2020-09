Inscrições para bolsas remanescentes do Prouni terminam nesta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira (30), as inscrições para os interessados em concorrer a uma das mais de 90 mil bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni). O programa dá bolsas de estudo parciais e integrais em universidades particulares.

De acordo com o Sistema Globo, haverá apenas esta fase de inscrição para bolsas remanescentes e para participar, o candidato precisa ter feito a edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não pode ter um diploma do ensino superior. Também é preciso se enquadrar em um dos seguintes critérios de renda:

Para concorrer às bolsas integrais: renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 1558,5 - pelo salario mínimo nacional)

Para concorrer às bolsas parciais (50% de desconto na mensalidade): renda familiar bruta mensal per capita de até 3 salários mínimos (R$ 3117 - pelo salário mínimo nacional)

Além disso, é preciso se encaixar em pelo menos uma das seguintes situações:

1. ter cursado o ensino médio inteiro em escola pública;

2. ter cursado o ensino médio em escola privada, com bolsa integral;

3. ter cursado o ensino médio parcialmente em escola privada, desde que na condição de bolsista integral;

4. ter alguma deficiência;

5. ser professor do quadro permanente de uma escola pública (nesse caso, o critério de renda familiar não se aplica).