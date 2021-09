PF faz operação após roubo de garrafas de vinho de R$ 60 mil do Itamaraty

Os vinhos, da marca Petrus Pomerol Grand Cru da safra 1980, no valor de 27.750 e um Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole da safra 1995, no valor de R$ 31.861, foram doados à instituição e o furto aconteceu em agosto. O autor do crime não teve o nome revelado pela polícia, e já havia repassado as garrafas a um receptador.

Nesta sexta-feira (24) a Polícia Federal de São Paulo recuperou duas garrafas de vinho no valor de 60 mil que foram furtadas da adega do Ministério das Relações Exteriores, após cumprimento de mandato de busca e apreensão.

