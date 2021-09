Noivos são envenenados na véspera do casamento; ex é suspeita

A sobrinha de Amanda já foi liberada do hospital. Já os noivos, a mãe e a cunhada de Amanda seguem em observação no hospital.

O casal contou à polícia que a mulher não aceitava o casamento e já teria dito que Dione “não seria feliz com ninguém”. Os bombons foram entregues por um taxista e no momento outros familiares também comeram dos doces e passaram mal.

Segundo a Polícia Civil, a ex do noivo foi detida na noite de ontem suspeita de ter envenenado o casal por ciúmes. Mas ainda não há a confirmação se os noivos foram mesmo envenenados.

