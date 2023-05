PF faz buscas na casa de Bolsonaro e prende auxiliar do ex-presidente

Policiais federais estão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, onde fazem buscas durante uma operação que investiga a inserção de falsos dados de vacinação contra a covid-19 no sistema de saúde.

O ex-ajudante de ordens dele, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, o militar Sérgio Cordeiro, responsável pela segurança de Bolsonaro, o secretário de saúde de Duque de Caxias, João Carlos de Sousa Brecha e o PM Max Guilherme, que também fazia a segurança do ex-presidente, foram presos na operação que ocorre simultaneamente em Brasília e no Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, a suspeita é que o grupo tenha inserido dados falsos no sistema de saúde entre 2021 e 2022, a fim de facilitar a emissão de certificados de vacinação para que familiares de Bolsonaro e amigos pudessem entrar no Estados Unidos, burlando assim as restrições de combate à covid-19 estabelecidas na época.

“As inserções falsas, que ocorreram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, tiveram como consequência a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários. Com isso, tais pessoas puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes impostas pelos poderes públicos (Brasil e Estados Unidos) destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso, a pandemia de covid-19”, diz a nota da PF.

Segundo o G1, o esquema teria favorecido Bolsonaro, a filha dele, Laura Bolsonaro, 12, o ex-ajudante de ordens preso na operação, Mauro Cid Barbosa, e a filha e esposa dele.

A PF também investiga o favorecimento de outras pessoas como a esposa de Bolsonaro, Michelle. Vale destacar que apesar da operação cumprir mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, o ex-presidente não é alvo da ação, mas deve ser convocado para depor nos próximos dias.