PF diz que joias dados a Bolsonaro valem mais de R$ 5 milhões

Os itens de luxo foram dados de presente pelo governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro. Um assessor do ex-ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) tentou entrar com os itens no Brasil, no Aeroporto de Guarulhos, sem declará-los à Receita, o que é ilegal.

De acordo com os peritos, o conjunto está avaliado em R$ 5,1 milhões. As informações são doG1.

A Polícia Federal concluiu a perícia nas joias apreendidas pela Receita Federal com integrantes de uma comitiva do governo Jair Bolsonaro em outubro de 2021.

