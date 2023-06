Homem que bateu em mulher tem ataque cardíaco e morre ao fugir da PM

Ele ainda tentou fugir pelas ruas da Estrutural, mas sofreu uma parada cardíaca e acabou batendo o veículo em outro carro. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado, mas o homem já estava morto. O local foi preservado para a perícia e remoção do corpo.

De acordo com a Polícia Militar, ele conduzia um carro supostamente clonado no momento em que desobedeceu ordem de parada de uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que patrulhava a região.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.