PF apreende 23 kg de cocaína em fundo falso de carro

Dessa forma, os policiais resolveram realizar uma verificação mais minuciosa do veículo. No painel do carro, em um fundo falso estava repleto de tabletes envoltos por fita adesiva colorida. Ao todo foram apreendidos 22 tabletes, somando 23 kg da droga.

Um homem, de identidade não revelada, foi preso ao transportar cerca de 23 kg de drogas, nesta quinta-feira (01), na rodovia MS 162, próximo à rotatória do aeroporto de Dourados, em Mato Grosso do Sul.

