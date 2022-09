Em live, Bolsonaro garante para auxílio de R$ 600 em 2023

Bolsonaro levantou duas possibilidades para obtenção desses recursos poderão vir de duas formas. Segundo ele, caso a guerra entre Rússia e Ucrânia perdure, é possível estender o estado de emergência no Brasil. Desta forma, assim como foi feito anteriormente, uma Emenda à Constituição (EC) poderá alterar o valor do auxílio.

Em transmissão pelas redes sociais (live) nesta quinta-feira (1º) o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, falou, mais uma vez, sobre os recursos para garantir o pagamento do Auxílio Emergencial no valor de R$ 600 para o ano que vem.

