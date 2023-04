Pessoas com comorbidades podem tomar vacina bivalente contra Covid-19

Até agora, quase 7 milhões de doses já foram aplicadas no público prioritário. Os idosos entre 70 e 74 anos lideram a lista com maior índice de vacinação.

A recomendação é para pessoas a partir de 12 anos e que receberam ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário. A lista com cerca cerca de 20 tipos de comorbidades pode ser encontrada no site do Ministério da Saúde.

De acordo com nota técnica, a inclusão ocorreu por conta da disponibilidade de doses do imunizante e seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Ministério da Saúde incluiu as pessoas com comorbidades nos grupos considerados prioritários para receber a vacina bivalente contra a covid-19.

