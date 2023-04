Homem é esfaqueado na bunda ao tentar apartar briga, diz polícia

A polícia investiga neste sábado (1), o caso onde um homem, de 39 anos, acabou sendo esfaqueado durante uma bebedeira em um residência na Rua do Atlético, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco, no Acre.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima estava bebendo com amigos na casa, quando um pai e filho começaram a discutir. A vítima foi tentar apartar a briga e foi ferido com uma facada no glúteo.

O Samu foi acionado e o homem levado a um pronto-socorro. A Polícia Militar esteve no local, mas não conseguiu prender o autor do crime.