Peritos que não voltarem ao trabalho terão salários descontados pelo INSS

Manaus/AM - O INSS retomou os serviços nessa quinta-feira (17) e determinou que todos os peritos das agências liberadas voltem aos seus postos de trabalho ainda hoje. O Governo avisa que aqueles que insistirem em não retornar terão as faltas descontadas na folha de pagamento no fim do mês.

Desde o início da semana os profissionais se recusam a trabalhar sob o argumento de que os postos da instituição não estão preparados para garantir a segurança dos servidores e dos beneficiários durante a pandemia do coronavírus.

Inspeções foram feitas nos últimos dias e as agências passaram por uma série de adequações determinadas pelos órgãos de segurança em saúde.

Dos 160 postos vistoriados, 11 já foram liberados para atendimento. Mesmo assim a categoria não se sente segura e desafia a ordem recebida. Por conta do problema, milhares de brasileiros tiveram a perícia médica cancelados nos últimos dias. Os procedimentos foram reagendados e devem ser reiniciados a partir de hoje.