PC apura se carros foram jogados em lago para aplicar golpe em seguradoras

O caso da frota de carros encontrada submersa no lago de uma pedreira em São Paulo, levantou a hipótese de que veículos tenham sido jogados propositalmente no local como parte de um plano para aplicar golpes em seguradoras do estado.

A polícia acredita que a pedreira pode funcionar como um ponto de desova. As investigações ainda estão no início e só vão começar a ganhar forma quando os automóveis forem removidos, periciados e identificados, mas até lá, nenhuma linha de apuração é descartada, inclusive essa.

Nessa quarta-feira (16), a Justiça determinou que a empresa de cimentos mantenha a área bloqueada e não permita o acesso de nenhum popular ao lago.

Alguns carros já estão completamente expostos, outros já podem ser vistos de ponta-cabeça no lago. Os veículos foram descobertos depois que as águas baixaram devido a estiagem e o bombeamento das mesmas por uma empresa de abastecimento.