Pedido de impeachment contra Bolsonaro lista mais de 20 crimes; confira

Mais um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) será enviado à Câmara dos Deputados por partidos de oposição e ex-aliados para aumentar a pressão sobre o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que não abriu nenhum requerimento de impeachment, de acordo com a Folha de S. Paulo.

"A expectativa é que a plenária [para analisar o relatório] seja marcada até uma semana após as manifestações de 19 de junho", disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

No requerimento, os políticos listaram mais de 20 crimes de responsabilidade supostamente cometidos por Bolsonaro.

Veja a lista;

1. Crime contra a existência política da União. Ato: fomento ao conflito com outras nações

2. Hostilidade contra nação estrangeira. Ato: declarações xenofóbicas a médicos de Cuba

3. Crime contra o livre exercício dos Poderes. Ato: ameaças ao Congresso e STF, e interferência na PF

4. Tentar dissolver ou impedir o funcionamento do Congresso. Ato: declarações do presidente e participação em manifestações antidemocráticas

5. Ameaça contra algum representante da nação para coagi-lo. Ato: disse de que teria que "sair na porrada" com senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), membro da CPI da Covid

6. Opor-se ao livre exercício do Poder Judiciário. Ato: interferência na PF

7. Ameaça para constranger juiz. Ato: ataques ao Supremo

8. Crime contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Ato: omissões e erros no combate à pandemia

9. Usar autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder. Ato: trocas nas Forças Armadas e interferência na PF

10. Subverter ou tentar subverter a ordem política e social. Ato: ameaça a instituições

11. Incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina. Ato: ir a manifestação a favor da intervenção militar

12. Provocar animosidade nas classes armadas. Ato: aliados incitaram motim no caso do policial morto por outros policiais em Salvador

13. Violar direitos sociais assegurados na Constituição. Ato: omissões e erros no combate à pandemia

14. Crime contra a segurança interna do país. Ato: omissões e erros no combate à pandemia

15. Decretar o estado de sítio não havendo comoção interna grave. Ato: comparou as medidas de governadores com um estado de sítio

16. Permitir a infração de lei federal de ordem pública. Ato: promover revolta contra o isolamento social na pandemia

17. Crime contra a probidade na administração. Ato: gestão da pandemia e ataques ao processo eleitoral

18. Expedir ordens de forma contrária à Constituição. Ato: trocas nas Forças Armadas

18. Proceder de modo incompatível com o decoro do cargo. Ato: mentiras para obter vantagem política

20. Negligenciar a conservação do patrimônio nacional. Ato: gestão financeira na pandemia e atrasos no atendimento das demandas dos estados e municípios na crise de saúde

21. Crime contra o cumprimento das decisões judiciais. Ato: não criar um plano de proteção a indígenas na pandemia