"Pé-de-Meia Licenciatura" será anunciado nesta terça-feira

As inscrições para o Sisu começam nesta sexta-feira (17) e vão até 21 de janeiro. O novo programa, antecipado pelo ministro durante coletiva de imprensa sobre os resultados do Enem nesta segunda-feira (13) e confirmado pela CNN, prevê o pagamento de uma mensalidade de R$ 1.050, depositada em conta poupança. A iniciativa integra a política "Mais Professores", que busca valorizar o magistério.

Segundo o ministro Camilo Santana, os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 que optarem por licenciaturas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já terão direito ao benefício.

