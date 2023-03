Paula quer conversar com Ricardo após 'BBB 23': 'Pra se pegar bastante'

"Se ele me disser que não tem nada com a Sarah aqui fora. Se eles falarem 'não vamos fazer casal', aí a gente senta e conversa. Não para formar um casal, mas para se pegar bastante", contou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paula, quarta eliminada do BBB 23 (Globo), confessou que deseja conversar com Ricardo Alface sobre uma possível "pegação" depois que o brother deixar o confinamento. Na casa, a ex-BBB e o biomédico viveram um rápido affair.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.