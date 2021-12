Pastor é preso suspeito de abusar fiéis durante hipnose

O pastor Sérgio Amaral Brito, de 59 anos, foi preso nesta sexta-feira (17), suspeito de abusar sexualmente de fiéis durante sessões de hipnose. O homem, que é psicanalista e sexólogo, foi detido na casa onde mora com a esposa em Piabetá, no município de Magé, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro.

De acordo com informações da polícia, pelo menos 5 mulheres já denunciaram o pastor por abusos cometidos durante as consultas com o psicanalista. As denúncias foram motivadas após uma vítima procurar a delegacia e relatar os abusos que sofreu.

A primeira denunciante frequenta a Assembleia de Deus de Jardim Primavera, e disse ter sido convencida pelo pastor a fazer sessões no consultório dele, em uma clínica no centro de Piabetá. A motivação seria para que a jovem assumisse a liderança do grupo de jovens da igreja. A vítima afirmou ter sido abusada após ser hipnotizada pelo homem.



Depois do ocorrido, a vítima contou aos pais sobre o que tinha acontecido. Em seguida, eles se dirigiram até a igreja onde encontraram o pastor para tirar satisfações. Ela contou em sua denúncia, que o suspeito pediu desculpas e disse estar arrependido, também pediu para que orassem por ele.

"A primeira vítima foi abusada em setembro, já a segunda, começou a ser abusada de março a julho deste ano. Mais duas mulheres marcaram de ir à delegacia para prestar queixa contra o pastor e a gente acredita que, com essa divulgação, apareçam mais vítimas", disse o delegado Ângelo Lopes em entrevista ao UOL.