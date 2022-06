Passageiro é condenado por tirar foto de Dilma em voo e insinuar viagem paga com dinheiro público

Ainda conforme a decisão, na época do caso foi esclarecido sobre os custos da viagem. "A viagem realizada aos Emirados Árabes, como todas as demais em que é convidada a participar, são inteiramente custeadas pela organização dos eventos, não havendo dinheiro público".

A foto foi tirada durante um voo entre Dubai e São Paulo, em 2019. O homem publicou a imagem com a legenda: "Olha a companheira Dilma, voando First Class de Dubai pra SP...eu não disse Caracas ou Havana para SP… Dubai para SP...meteu aquele Caviar, umas boas taças de Dom Perignon, e logicamente aquele vinho Francês...uma maravilha...Parabéns para você que também paga por isso!!!".

