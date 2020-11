'País de maricas', diz Bolsonaro sobre medo de brasileiros com a Covid

Durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil precisa deixar de ser um país de ‘maricas.’ O discurso aconteceu quando falava sobre o enfrentamento da Covid-19 no país. As informações são do Uol.

"Tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas”, disse.

Ao falar sobre uma possível segunda onda da doença, o presidente afirmou que o povo está amedrontado, e que é necessário enfrentar. Ele criticou também, governadores sobre algumas medidas adotadas para manter o distanciamento: "Algemar mulher de biquíni na praia é covardia, patifaria, coisa de ditadura. E me chamam de ditador", afirmou.

Bolsonaro aproveitou para falar sobre o fim do auxílio emergencial, e demonstrou preocupação com a economia.

Ao ser criticado, Bolsonaro disse horas depois que não fala abobrinhas, e que seus discursos são de ‘coração'.