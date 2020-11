Bolsonaro rebate proposta de Biden sobre Amazônia: 'Tem que ter pólvora'

O presidente Jair Bolsonaro, fez um discurso durante evento no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (10), onde se referiu ao presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden.

Sem citar o nome do presidente eleito, Bolsonaro se referiu a Biden como "candidato a chefe de Estado" e comentou sobre a proposta dele caso as queimadas não fossem contidas na Amazônia:

"Todo mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz, não. Tem que tomar cuidado com a sua riqueza. Está cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco um grande candidato a chefe de Estado dizer que se eu não apagar o fogo na Amazônia levanta barreiras comerciais contra o Brasil. Como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas na diplomacia não dá. Porque quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, se não, não funciona. Precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo", declarou Bolsonaro, para uma plateia de empresários da área do turismo, que participavam da "cerimônia de lançamento da retomada" do setor no país.