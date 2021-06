Pai é preso por afogar e eletrocutar filho de 8 anos em sessões de tortura

Um homem de 25 anos foi preso, nesta segunda-feira (07), dentro da própria casa por suspeita de torturar o próprio filho, um menino de 8 anos. O crime ocorreu em Goiás.

De acordo com o G1, o pai submetia a criança a choques elétricos, sessões de espancamento e afogamentos. Segundo relatos da vítima, o homem descascava um fio, colocava na tomada e, em seguida grudava nas unhas, braços, barriga, pernas e pés do menino.

Em relatos chocantes, a vítima era acordada de madrugada com agressões com pedaços de fio e era afogada em baldes com água. Além disso, o pai a jogava no chão e pisava em seu pescoço e em sua cabeça. Depois, de acordo com o menino, o homem pegava um alicate, abria sua boca e puxava sua língua com o instrumento.

A polícia fez fotos do menino em que mostram o corpo do menino coberto por ferimentos e cicatrizes que comprovam as agressões. Após as denúncias, o homem foi preso e encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça.