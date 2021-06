Braga implora por vacina e relembra crise do oxigênio: ’vi um subinferno’

O senador pelo Amazonas, Eduardo Braga (MDB-AM), denunciou, nesta terça-feira (8), que diversas cidades do Brasil estão sem o fornecimento de oxigênio para pacientes, mesmo com o risco de uma terceira onda de covid, que segundo o emedebista, pode ser impulsionada com a realização da Copa América no país e o lento ritmo de vacinação.

“Não se trata de ser bolsonarista ou não. Queremos é salvar vidas. Se pode comprar doses da CoronaVac e doses da AstraZeneca, compre, ministro. Pelo amor de Deus. Outra coisa, eu vi um subinferno com a falta de oxigênio no meu estado. Diversas cidades estão com crise de oxigênio novamente”, denunciou Braga.

“Nos Estados Unidos eles continuaram os campeonatos por lá, mas com toda uma preparação. Uma bolha em uma única cidade, garantindo empregos e salvando vidas. Agora, aqui no Brasil, vai ocorrer em quatro cidades, sem oxigênio, sem vacinas. Eu peço, ministro, pelo menos nas cidades que ocorrerão esses jogos, coloque oxigênio. Coloque usinas de oxigênio nessas cidades”, completou Braga.

A CPI da Covid ouve nesta terça, pela segunda vez, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Até o momento, o ministro já defendeu a Copa América no Brasil e disse que risco de contrair Covid é o mesmo "com ou sem jogo".

Ele disse que a decisão de não nomear a médica Luana Araújo foi dele e que a vacinação é a única maneira de acabar com a pandemia.

Queiroga é a primeira pessoa a depor duas vezes à comissão. O ministro compareceu à CPI em 6 de maio, mas o depoimento foi considerado "contraditório" e evasivo pelos senadores.