Barreira sanitária: Passageiros no Porto de Manaus fazem testes contra Covid

Manaus/AM - Os passageiros do Porto de Manaus começaram a ser testados, nesta terça-feira (08), par conter a disseminação e variantes da Covid-19 em Manaus. Com a ação, o Porto de Manaus se torna o primeiro do Brasil a ter um posto de testagem para detectar o novo coronavírus.



Os testes disponibilizados são do tipo antígeno e RT-PCR, com resultados prontos em até 15 minutos. A meta é testar 30% da população que desembarca diariamente no local.



Dinâmica – Ainda no portão de desembarque, equipes da FVS e da Anvisa convidam os passageiros recém-chegados para a realização do exame no posto montado na praça de alimentação do local. Inicialmente é realizado o teste do tipo antígeno, com resultado disponibilizado em 15 minutos. Caso o exame resulte positivo, o passageiro é orientado para realizar um segundo teste, agora do tipo RT-PCR, que detecta se o vírus se encontra ativo no organismo.



Pontos – Além do Porto de Manaus, equipes da FVS e da Anvisa também estão realizando a testagem gratuita no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. No local, principal ponto de trânsito entre pessoas do Amazonas e de outras localidades, as testagens tiveram início no dia 31 de maio. Até o momento foram realizados 587 testes, todos com resultado negativo para o vírus.