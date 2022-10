Pagodeiro é morto com tiro na cabeça por urinar em muro

O suspeito do crime teria se irritado por Leandro estar urinando no muro. O caso foi registrado como homicídio por motivo fútil e as investigações seguem em andamento.

Leandro Smile tocava violão e cavaquinho na banda ‘Tô na Boa’. Ele iria fazer aniversário no fim do mês. A vítima foi até a praça após fazer um show em Embu das Artes, outra cidade da região, segundo informou testemunhas ao G1.

