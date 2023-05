Operação da PF mira fazendeiros e CACs envolvidos no ataque em Brasília

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (11), a 11ª fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo de identificar pessoas envolvidas no ataque em Brasília, no dia 8 de janeiro deste ano. Entre os alvos de hoje estão fazendeiros, empresários, atiradores e colecionadores de armas, os CACs.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.